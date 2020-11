[아시아경제 오주연 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,560 전일대비 45 등락률 +1.28% 거래량 4,927,541 전일가 3,515 2020.11.25 14:46 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일대우건설, 538억 규모 타인 채무보증 결정 close 은 충청남도 천안시 성성동에서 진행하는 2183억원 규모의 천안 성성2지구 A1블록 공동주택 신축공사를 수주했다고 25일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 2.52%에 해당한다.

