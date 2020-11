강진군, 청년일자리사업 ‘찾아가는 컨설팅’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 23일 강진군 청년지원센터에서 지역 주도형 청년일자리사업의 목적으로 ‘찾아가는 컨설팅’을 실시했다고 25일 밝혔다.

‘찾아가는 컨설팅’은 행정안전부에서 지역 주도형 청년일자리사업 참여자를 대상으로 직무 관련 컨설팅을 제공하는 사업이다.

이번 컨설팅은 청년 6명을 대상으로, 옵티마이즈하이어 코리아 신상진 대표를 초빙해 스타트업이 요구하는 역량, 제품 개발, 아이템 선정 역량 등에 대해 컨설팅했다.

한편, 강진군은 올해 행정안전부 지역 주도형 청년일자리 사업을 통해 전남 청년 마을로 프로젝트에 22명, 전남 청년 내일로 사업에 3명, 청년창업 지원사업에 5명을 지원했다.

강진군 이준범 일자리창출과장은 “이번 컨설팅을 통해 강진에서 창업을 준비 중인 청년들의 역량 제고에 도움이 되길 희망하고, 청년들의 꿈을 응원하고 지지한다”고 말했다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@naver.com