'온:한류축제' K팝 공연에 전 세계 한류팬 120만명 열광

160개국 120만뷰·댓글 15만개·'좋아요' 1700만개 기록

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사, 네이버와 함께 개최한 온:한류축제의 폐막행사 K팝 공연에 전 세계 한류팬 약 120만명이 열광했다.

25일 콘텐츠진흥원에 따르면 지난 23일 네이버 브이라이브(VLIVE)를 통해 3시간 동안 생방송으로 진행된 K팝 공연은 전 세계 160여개 나라에서 총 117만9723뷰(멀티캠 포함 기준 136만6252뷰)를 기록했다.

행사에 접속한 한류 팬들은 자신 응원하는 아티스트들이 무대에 오를 때마다 "사랑해요" "멋져요" 등 모두 15만개 이상의 실시간 댓글을 달고 1700만 개가 넘는 "좋아요"를 보냈다.

온:한류축제는 '온세계가 온라인으로 만나는 따뜻한(溫) 한류축제'라는 주제로 지난 16일부터 일주일간 열렸다. 코엑스 그랜드 볼룸에서 열린 온라인 수출상담회에는 79개의 국내 콘텐츠 기업이 참가해 ▲게임(잇츠게임) ▲방송 ▲애니메이션·캐릭터 ▲실감콘텐츠 ▲만화·스토리 등 분야에서 일본, 인도네시아, 베트남, 태국 등 전 권역 총 14개 국가 133개사 바이어가 만나 331건의 비즈매칭과 네트워킹을 진행했다. 이를 통해 3655만 달러에 이르는 상담금액과 1450만 달러의 계약추진액을 달성했다.

김영준 콘텐츠진흥원장은 "온:한류축제는 민관이 협력한 풍성한 프로그램으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 어려운 시기에도 K콘텐츠의 저력을 다시 확인할 수 있는 신한류의 장이었다"며 "이번 온:한류축제 개최에 그치지 않고 코로나 시대에도 신한류가 대한민국의 경제를 이끌 수 있도록 물심양면으로 지원하겠다"고 말했다.

