한국GM 노사, 올해 임단협 잠정합의…"성과급 400만원 지급"

24~25일 이어진 24차 교섭서 잠정합의안 도출

[아시아경제 김지희 기자] 한국GM 노사가 25일 올해 임금 및 단체협약(임단협) 협상의 잠정합의안을 도출했다. 지난 7월 상견례를 가진 이후 4개월여 만이다.

한국GM에 따르면 노사는 전날부터 이틀간 진행된 2020년 임단협 24차 교섭에서 잠정합의안을 마련했다. 이날 잠정합의에 이르면서 지난달 23일부터 이어지던 잔업 및 특근 거부와 더불어 부분파업도 중단될 전망이다.

잠정합의안에는 사측이 코로나 위기 극복 격려금을 포함한 성과급 400만원 지급한다는 내용이 포함됐다. 또 부평2공장 생산 차종의 일정을 시장 수요를 고려해 최대한 연장하고, 부평1공장에는 내년부터 1억9000만 달러 규모의 투자를 진행하기로 했다.

사측이 교섭 과정에서 제안한 ‘2년 주기 임금협상’의 경우 잠정합의안에 포함되지 않았다. 한국GM은 "임금협상 주기를 2년으로 늘리면 경영 불확실성을 완화하고 직원들에도 안정성을 제공할 수 있다"고 설득했지만 노조의 반발에 막혔다.

노조는 이날 오후 중앙쟁의대책위원회(쟁대위)를 열고 기존 투쟁지침을 유보할 예정이다. 이에 따라 지난달 31일부터 이날까지 보름간 지속되던 한국GM 노조의 파업도 멈추게 됐다.

다만 최종 타결까지는 변수가 남아있다. 다음주 중 진행되는 조합원 찬반투표에서 잠정합의안이 과반수의 찬성을 얻어야 한다. 잠정합의안이 기본급 약 12만원 인상, 성과급 2000만원 이상 지급 등이 담긴 기존 노조의 요구안과는 거리가 있는 데다, 부평2공장 신차 배정 등 쟁점도 명확하게 매듭짓지 못한 탓에 조합원들이 찬성표를 던질지는 미지수다.

올해 한국GM 임단협은 갈등을 거듭하면서 많은 논란을 낳았다. 지난달부터 파업을 거듭함에 따라 누적된 생산손실은 2만대를 넘긴 것으로 추산된다. 올 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 생산차질 6만대에 피해 규모가 추가되면서 올해 손익분기점을 넘기겠다는 한국GM의 계획도 사실상 물 건너갔다.

지난 18일에는 스티브 키퍼 GM 해외사업부문 사장이 한 외신과의 인터뷰를 통해 "노사 갈등이 몇주 내 해결되지 않으면 장기적으로 한국 사업의 미래를 장담할 수 없다"며 국내시장 철수 가능성을 시사하는 듯한 발언을 하며 노조를 압박했다. 협력사들 역시 코로나19 사태로 이미 심각한 위기 상황이라는 점을 강조하며 조속한 임단협 타결을 촉구하기도 했다.

