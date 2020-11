'과학문화 혁신포럼' 과학문화의 미래 모색

현장 공감형 혁신으로 준비하는 과학문화의 미래

[아시아경제 황준호 기자] 기술정보통신부와 한국과학창의재단은 26일 온라인 영상회의로 제1회 과학문화 혁신포럼을 연다.

이번 포럼은 현장 전문가들의 의견수렴을 통해 과학문화 정책·사업의 새로운 기회를 발굴하고, 과학기술문화 협력망의 외연을 확장하기 위해 마련됐다. 포럼은 매달 열릴 예정으로, 공상과학(SF), 과학문화 전문인력, 과학기술문화 사회공헌활동, 지역 과학문화 등 다양한 주제에 대한 과학문화의 방향을 현장전문가들과 함께 논의한다.

이번 포럼에서는 문화 다양성 시대의 과학문화 콘텐츠가 나아갈 길을 주제로, 과학문화 전문가, 과학문화 활동 협·단체, 미디어 콘텐츠 기업 및 유관기관 관계자 등 약 15명이 참석할 예정이다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 "과학문화는 사회와 기술의 변화속도에 맞춰 역동적으로 변화해 나가야하므로, 현장과의 긴밀한 소통이 중요하다"며 "포럼을 통해 도출된 정책 제언이나 아이디어를 종합해 과학문화 신규 정책·사업으로 기획할 계획"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr