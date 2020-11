[포토] 거실에서 떠나는 단풍놀이…e편한세상 신곡포레스타뷰

[아시아경제 임온유 기자] 대림산업은 25일 경기도 의정부 추동공원에 들어선 e편한세상 신곡포레스타뷰의 가을 전경을 공개했다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 미세먼지 영향으로 숲세권 아파트의 선호도가 높아지는 가운데 e편한세상 신곡포레스타뷰는 단풍이 물든 총 71만여㎡ 규모의 생태공원이 단지 앞으로 펼쳐지고 있다. 이 단지는 올해 10월 입주를 마친 1773가구 규모의 대단지 아파트다. 지난해 3월 입주한 e편한세상 신곡파크비스타와 함께 의정부 민간공원 특례사업으로 추진되어 공원을 품은 아파트로 쾌적한 주거 환경을 갖추고 있다.

민간공원 특례사업이란 민간 기업이 오랫동안 개발되지 않은 도시공원 부지 일부에 아파트를 짓고, 나머지 공간을 생태공원으로 조성해 기부채납하는 방식이다. 추동공원은 여의도공원의 5배가 넘는 123만여㎡의 부지에 실내체육시설, 산책로, 놀이터, 전망대, 야외학습장 등으로 구성된 공원이 조성되어 있다. 아파트 입주민을 비롯해 인근 주민들은 대규모 공원에서 쾌적한 자연환경과 다양한 야외활동을 누릴 수 있다.

