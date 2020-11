[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 추미애 법무부 장관의 윤석열 검찰총장 직무정지 처분에 대해 국회 법사위 전체회의에서 설명을 듣겠다고 밝혔다.

주 원내대표는 25일 국회에서 율사·법조인 출신 의원들과 회의를 가진 직후 기자들과 만나 "오늘 법사위 전체회의를 긴급 소집해 추 장관을 출석시켜 내용을 파악할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "초유의 사태 아닌가. 윤 총장도 같이 출석 요구를 해 양쪽 입장을 듣겠다"며 "이런 정도의 큰 결정을 했는데 여당이든 추 장관이든 국민 앞에 당당히 밝혀야지 (그렇지 않으면) 그 결정이 잘못됐단 걸 인정하는 게 돼버린다"고 말했다.

주 원내대표는 추 장관이 출석하지 않을 것이라는 예상에는 "출석을 안 하고 피하는 모습을 보이는 건 그 결정이 정당하지 못한 걸 인정한 것밖에 더 되겠나"고 말했다.

