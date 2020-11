삼성證, AMD와 단독 IR 미팅…"인텔 사냥 본격화 전략 공개"

AMD 주식담당자 "업황보다 기업의 성장스토리에 집중해 달라"

삼성證 유튜브, 해외 유망기업 주식담당자와의 대담 소개하는 등 콘텐츠 차별화

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 미국 반도체 업체 Advanced Micro Devices(이하 AMD) 주식담당자와의 대담을 통해 자일링스 인수 등의 효과로 '인텔 사냥'이 더욱 거세질 전망이라고 25일 밝혔다.

서버용 CPU 시장에서 인텔과 경쟁하는 미국 반도체 기업으로 지난 2015년 이후 약 5년간 30배 정도의 폭발적인 주가 성장을 이어온 AMD는 올 하반기 통신·네트워크 분야에서 주로 사용되는 FPGA 반도체 1위 기업인 자일링스 인수를 기습적으로 발표했다.

반도체 산업 역사상 가장 큰 수준의 인수합병(M&A)딜로 두 기업의 시너지 효과에 관심이 집중되는 가운데 삼성증권은 AMD 주식담당자와 단독으로 진행한 대담 내용을 공개했다.

AMD 주식담당자에 따르면 시장에서는 AMD와 자일링스의 주력 사업이 달라 시너지 효과에 대한 우려감이 있지만 오히려 각자의 사업영역에서 가지고 있는 영향력을 바탕으로 두 시장에 침투해 크로스셀할 수 있는 계기가 될 것이라고 설명했다.

특히 AMD의 통신 시장의 진출이 빠를 것으로 기대되는데 통신사들은 아직까지 인텔의 CPU를 탑재한 서버를 이용하는 경우가 지배적이라 인텔과 AMD의 경쟁은 갈수록 격화될 전망이다.

3분기 인텔이 부진한 실적을 발표하면서 AMD의 향후 성장에 대한 시장의 우려감이 높아지는 상황에 대해서도 입장을 밝혔다.

문준호 삼성증권 연구원은 "인텔은 업계 선두주자로서 기업, 정부, 클라우드향 매출 비중이 고르게 분포한 반면, AMD는 기업, 정부향 매출 비중이 낮고 클라우드향 매출 비중이 높다"면서 "이번 인텔의 실적 부진은 기업, 정부향 매출이 급감했기 때문인데 AMD는 클라우드향 매출 비중이 높아 이런 영향에서 자유롭고 오히려 인텔의 고객군을 뺏어오는 입장이라 매년 고성장을 이어나갈 것이라는 게 AMD의 입장"이라고 설명했다.

실제로 인텔이 지난 3년간 연평균 19%의 EPS(주당순이익) 성장률을 기록한데 반해 AMD는 153%의 신장률을 보이며 고성장을 지속했다.

이어 문 연구원은 "AMD 주식담당자를 통해 4분기에도 대형 클라우드 업체와의 계약이 이어지고 있다는 업데이트를 받았다"면서 "후발주자라는 AMD의 위치를 고려하면 업황에 따른 매출이나 주가를 전망하는 것도 중요하지만 AMD 본연의 강점을 고려한 기업의 성장스토리에 주목하는 것이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

삼성증권과 AMD 주식담당자와의 대담 내용은 삼성증권 유튜브 생방송 '주담에게 직접 물어봤어요' 콘텐츠에서 확인할 수 있다.

'주담에게 직접 물어봤어요'는 삼성증권 애널리스트와 해당기업 주식담당자의 대담 내용에 기반해 향후 업황과 주가전망 등을 소개하는 콘텐츠로, 지난 18일 AMD 관련 내용이 첫 회로 방영됐다.

삼성증권은 이번 AMD를 시작으로 서학개미들의 관심이 집중된 해외 유망 기업 주식담당자와의 인터뷰를 이어나갈 예정이다.

장효선 삼성증권 글로벌주식팀장은 "일찍이 미국 씨티증권, 중국 중신증권 등 전세계 증권사와의 제휴를 통한 업계 최고 수준의 네트워크가 이번 서비스의 기반이 됐다"면서 "언택트(비대면) 시대를 맞아 다양한 정보를 생동감 있게 전달해드릴 수 있는 기회가 넓어진 만큼 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

삼성증권의 주담에게 직접 물어봤어요는 매주 수요일 오후 4시에 실시간으로 진행되는 '미스터 해외주식'에서 확인할 수 있으며 생방송 후에는 삼성증권 유튜브 채널에 전체 영상이 업로드돼 필요시 언제든 확인할 수 있다.

삼성증권 미스터 해외주식 등 동영상 투자정보는 삼성증권 유튜브 채널 삼성 POP에서 확인할 수 있다.

삼성증권은 최근 유튜브 구독자수 11만명 시대를 열었다. 단순 주식 정보 뿐 아니라 상품 및 서비스, 세무·부동산컨설팅 등 초보투자자들부터 고액자산가까지 이용할 수 있는 자산관리용 동영상 콘텐츠도 제공하며 투자자들의 다양한 수요에 부응하고 있다. 재테크 관련 지식을 쉽게 풀어 설명한 '고독한 투자가' '주린이 사전' '상장지수펀드(ETF) 레스토랑' 등의 기획성 콘텐츠와 더불어 추석 연휴에 비대면으로 진행했던 '해외주식 언택트 컨퍼런스' 등 다양한 노력들의 시너지를 통해 삼성증권은 작년 말 5000명 수준이던 구독자 수를 11개월만에 20배까지 증가시키며 구독자 11만명 시대를 열게 됐다.

