KT, 25일부터 골드번호 5000개 응모

[아시아경제 구채은 기자] KT가 25일부터 올해 두 번째 골드번호 추첨행사를 진행한다.

이번 추첨 행사를 통해 응모할 수 있는 골드번호는 ▲AAAA형(1111, 2222 등) ▲ABCD형(1234, 5678 등) ▲특정의미형(1004, 4989, 2580 등)과 같이 고객 선호도가 높은 155개 유형 5000개다. 개인당 최대 3개 번호까지 응모할 수 있다.

KT 골드번호 추첨행사는 KT 가입자는 물론 다른 통신사 가입자도 응모할 수 있다. 참여를 희망하는 고객은 가까운 KT 매장에 방문하거나 ‘KT닷컴’ 또는 ‘마이케이티’ 앱을 통해 간편하게 응모할 수 있다. 응모기간은 12월 8일까지다.

골드번호 당첨 결과는 12월 11일 발표되며 당첨 고객에게는 문자로 안내된다. 결과는 KT닷컴과 마이케이티 앱에서도 확인할 수 있다. 당첨 고객은 12월 30일까지 신규개통이나 번호변경을 통해 당첨된 골드번호를 사용할 수 있다.

한편 KT망을 사용하는 알뜰폰 고객도 해당 사업자의 안내에 따라 골드번호 추첨행사에 응모할 수 있다. 알뜰폰 고객 중 골드번호 당첨자는 번호변경을 통해 골드번호를 사용할 수 있다.

