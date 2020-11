대한항공노조와 아시아나열린조종사노조 등 항공산업노련 조합원들이 25일 서울 영등포구 국회 앞에서 항공산업노동자 고용안정 쟁취를 위한 피켓 시위를 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.