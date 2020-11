공무원 세계 미리 체험해보고 싶다면...

동대문구, 2021년 겨울방학 대학생 행정체험연수 참여자 100명 모집...30일까지 접수...내년 1월 한 달 간 근무, 1일 5만600원

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 ‘2021년 겨울방학 대학생 행정체험연수’ 참여자 100명을 모집한다.

이번 2021년 겨울방학 대학생 행정체험연수는 단순 행정보조 업무를 지양하고 능동적인 업무 참여기회를 제공하기 위해 현장체험 위주로 진행된다.

대상은 모집 공고일(11월20일) 기준 동대문구에 1년 이상 주민등록이 돼 있는 대학 재학생이다. 다만, 방송통신대학·사이버대학 등 원격대학, 기술대학, 평생교육원생, 외국대학생 및 최근 1년 이내 행정체험연수 참여자는 신청자격에서 제외된다.(기초생활수급자 및 그 자녀, 차상위계층, 장애인 및 의료급여법 상 수급권자, 국가유공자 및 그 자녀, 북한이탈주민 및 그 자녀, 다문화가정 등 우선선발대상자는 중복참여 가능)

참여를 희망하는 대학생은 30일 오후 6시까지 동대문구청 누리집 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

결과 발표는 12월4일이며, 선발된 대학생은 내년 1월4일부터 1월29일까지 1일 5시간씩(주 5일) 구청 및 동주민센터, 동대문구시설관리공단 등에서 근무한다.

연수비는 1일 5만600원이다.

자세한 사항은 동대문구청 자치행정과에 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “대학생들이 행정체험연수를 통한 구정 참여로 실무 감각을 향상하고 자기계발을 할 수 있을 것”이라며 “지역의 많은 대학생들의 참여를 바라며, 앞으로도 동대문구는 청년을 위한 다양한 정책을 마련하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr