동원F&B, 무농약 수경재배 청미채 넣은 주스 ‘덴마크 청미채’ 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B가 무농약 수경재배 채소 ‘청미채’를 넣은 프리미엄 과일채소 주스 ‘덴마크 청미채’ 2종을 출시했다고 25일 밝혔다.

덴마크 청미채 2종(그린ㆍ옐로우)은 동원그룹의 농업합작법인 ‘어석’이 스마트팜에서 직접 기른 흙 묻지 않은 무농약 수경재배 채소 ‘청미채 카이피라’를 포함해 면역력 증진과 항산화에 각각 도움을 줄 수 있는 20가지 과일과 채소를 담은 프리미엄 과일채소 주스다.

덴마크 청미채 그린은 면역 기능 향상에 도움이 될 수 있는 키위, 양배추, 적피망 등이 담겨있으며, 덴마크 청미채 옐로우는 항산화 기능이 있다고 알려진 바나나, 파인애플, 당근 등이 들어있다. 20가지 다양한 과일과 채소를 한 컵에 담아 장 건강에 도움을 줄 수 있는 식이섬유와 프리바이오틱스를 간편하게 섭취할 수 있다.

청미채는 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 영양공급 등을 자동 제어하는 스마트팜에서 365일 최적의 성장조건 속에 자란다. 특히 식물을 토양 없이 영양액을 공급한 물에서 키우는 수경재배 농법으로 생산된다.

청미채는 수경재배에 사용되는 물의 온도를 최적의 수온인 18~20℃ 유지해 더욱 신선하며 식감 또한 아삭하다. 하루 10회 이상 영양액을 공급하고 시간대별 음악 테라피 농법을 적용해 최상의 품질을 자랑하며, 일반적인 상추보다 오랫동안 보관해도 신선하게 유지된다.

덴마크 청미채 2종 가격은 200㎖에 1200원이며 가까운 편의점이나 할인점 등에서 만나볼 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr