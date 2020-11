LG전자 차량용 인포테인먼트, 유럽서 최고 스마트 기술 선정

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 367,192 전일가 88,600 2020.11.25 11:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 하이브리드 '초고화력' 전기레인지 출시LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상골프여제 박세리 광고영상 조회수 1500만건 돌파…"가전은 역시 LG" close 와 재규어랜드로버가 공동 개발한 차량용 인포테인먼트(IVI: In-Vehicle Infotainment)가 유럽 비영리 자동차 심사단체 오토베스트(Autobest)로부터 최고 커넥티드 기술로 선정됐다.

LG전자는 25일 재규어랜드로버 차량에 탑재된 인포테인먼트 시스템이 오토베스트가 뽑은 올해의 스마트 제품 '스마트베스트(SMARTBEST)'로 선정됐다고 밝혔다. 이 시스템은 재규어(F-PACE·E-PACE·I-PACE·XF·XE), 랜드로버(디스커버리·디스커버리 스포츠·디펜더), 레인지로버(벨라·이보크) 등에 탑재됐다.

심사단은 이 시스템이 한 번에 한 가지 연결 작업만 지원하던 기존 시스템과 달리 서로 다른 두 가지 통신을 동시에 연결하는 듀얼 모뎀 방식이라서 연결성이 뛰어나다고 평가했다. 일례로 운전자는 무선으로 차량 소프트웨어를 업데이트하는 동시에 음악 스트리밍이나 내비게이션을 이용할 수 있다.

또 시스템이 지원하는 기능 가운데 90% 가량을 터치 두 번 이내의 조작만으로 실행하는 직관적 사용자인터페이스(UI)도 높은 평가를 받았다. 운전자는 운전에 집중하면서도 원하는 기능을 간편하게 사용할 수 있다. 특히 블루투스로 운전자와 동승자가 각각 소지한 스마트폰 두 대를 동시에 차량에 연결하는 것도 가능하다.

김진용 LG전자 VS사업본부장 부사장은 “업계에서 트렌드를 선도하는 제품으로서의 가치를 인정받게 돼 기쁘다”며 “고객 가치 실현을 위해 기술 및 디자인 측면에서 선행 협력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 지난 2000년 설립된 오토베스트는 유럽 31개국을 대표하는 전문가 31명으로 심사단을 구성해 활동하고 있다. 매년 스마트베스트, 세이프티베스트, 디자인베스트, 맨베스트, 컴퍼니베스트, 에코베스트, 테크노베스트, 스포트베스트 등 총 8개 분야에서 뛰어난 차량과 브랜드를 선정해 시상한다.

