이마트24, '속풀라면×컨디션' 한정판 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 숙취해소 음료 컨디션과 손잡고 '속풀라면×컨디션' 한정판 라면 2종을 출시한다고 25일 밝혔다.

속풀라면은 이마트24가 2017년 4월 편의점 업계 최초로 선보인 해장 콘셉트의 자체개발 상품(PL)이다. 사골 육수의 얼큰한 맛이 특징으로, 액상스프에 헛개나무 열매 추출 농축액(0.9%)과 면에 강황(0.1%) 등의 성분이 각각 함유돼 있다.

컨디션은 1992년 국내 최초 출시 이후 지금까지 매출 1위를 내준 적이 없는 대한민국 대표 숙취해소 브랜드다.

이마트24와 컨디션을 제조하는 'HK inno.N'은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 홈파티나 랜선 모임 등으로 연말을 보내는 고객이 증가할 것으로 예상됨에 따라 송년회 분위기를 낼 수 있는 이색 협업 상품을 선보이게 됐다.

이번 한정판은 기존 속풀라면에 컨디션만의 노하우가 담긴 컨디션EX5 농축액을 추가한 것이 특징이다.

상품패키지 디자인도 새롭게 선보인다. 고객이 상품을 보는 재미를 느끼게끔 컨디션을 움켜쥐고 땀을 흘리며 호탕하게 웃고 있는 캐릭터의 모습을 넣었다.

이마트24는 용기면 출시에 이어 28일 속풀라면×컨디션 봉지면을 선보일 계획이다. 용기, 봉지면은 총 50만개 한정으로 판매될 예정이다.

판매가격은 속풀라면 용기면 1500원, 봉지면은 1200원으로 기존과 동일하다. 봉지면(4입) 구매 고객은 개당 정상가 대비 10% 할인된 4300원에 구매할 수 있다.

속풀라면×컨디션 출시 기념 프로모션도 진행된다. 12월 한 달간 속풀라면 용기면 2개를 구매하면 1개를 덤으로 받을 수 있으며, 봉지면(4입)은 3000원에 구매 가능하다.

김운겸 이마트24 일반식품팀 바이어는 “이마트24 스테디셀러 속풀라면을 재해석한 속풀라면×컨디션이 송년회 시즌 고객에게 작은 재미와 신선함을 줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr