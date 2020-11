[사고] 데이터경제, 금융산업 미래를 보다

오늘 '아경 금융IT포럼' 개최

아시아경제는 '제 11회 아시아경제 금융IT 포럼'을 25일 웨스틴조선호텔에서 웨비나로 개최합니다. 이번 포럼의 주제는 '데이터경제와 미이데이터, 금융산업의 미래' 입니다.

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 미래 기술이 산업 속으로 파고들고 있습니다. 데이터는 이러한 미래 기술, 산업을 연결하는 촉매입니다. 데이터를 어떻게 잘 모으고 활용하는가에 기업과 산업의 성패가 달려있습니다.

금융산업도 예외가 아닙니다. 실제로 마이데이터 시대 개막을 앞두고 금융권은 '데이터 동맹' 확보전에 한창입니다. 금융사들은 통신ㆍ유통 등 다양한 업종과 합종연횡에 나서고 있습니다.

이번 포럼에서는 다양한 국내 금융 전문가들이 참여해 데이터경제 속 마이데이터 금융 산업의 현재를 진단하고 미래를 조망합니다. 독자 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

◆행사명: 제11회 아시아경제 금융IT포럼

◆일시: 2020년 11월25일(수)

◆장소: 웨스틴조선호텔서울 오키드룸 / 아시아경제 유튜브 채널

◆주최: 아시아경제, 금융보안포럼

◆후원: 금융위원회, 금융감독원, 금융보안원

◆참석대상: 금융권 관계자 및 관심있는 온라인 참가자

◆문의: 아시아경제 금융부 (02)2200-2071~2