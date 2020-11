관악구, 2021년 상반기 서울시민안심일자리(공공근로) 300명 모집

코로나19 장기화로 경제적 위기에 처한 저소득층, 취업 취약계층 등 안심일자리 제공...12월 2일까지 모집 구민의 생활 안정 및 침체된 지역경제 활성화에 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19로 경제적 위기에 처한 저소득층, 취업 취약계층, 실직자 등을 대상으로 생계안정 및 고용안정을 위한 2021년 상반기 서울시민안심일자리(공공근로) 참여자를 모집한다.

이 사업은 2021년1월11일부터 6월30일까지 약 6개월간 진행한다.

모집인원은 총 300명(일반 248명, 청년 52명)이다.

참여자격은 만 18세 이상의 근로능력이 있는 관악구민으로 실업자 또는 정기소득이 없는 일용근로자, 행정기관에서 노숙인임이 증명된 자이다. 단, ▲국민기초생활보장법상 생계급여 수급권자 ▲실업급여 수급자 ▲소득이 기준 중위소득 65%를 초과하는 가구 ▲가족 합산 재산이 2억 원 초과인자 등은 선발에서 제외된다.

근무 시간은 주 5일, 1일 3~5시간(65세 미만 : 5시간, 65세 이상 : 3시간)이며, 4대 보험 가입 및 유급 휴일부여, 주·월차 수당 지급 등 다양한 근무혜택도 지원한다.

모집기간은 11 25 ~ 12월2일 8일간, 참여를 희망하는 구민은 신분증과 건강보험증 사본을 지참 후 주소지 동 주민센터에 방문해 신청하면 된다.

선발된 참여자는 구청 각 사업부서와 동 주민센터 등에 배치돼 코로나19 방역관리, 행정업무지원, 환경정비 등 업무를 하게 된다.

구는 신청자의 재산, 소득, 기타 자격 정보를 심사, 2021년1월6일 선발자를 발표할 예정이다.

박준희 구청장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 구민들에게 공공일자리를 제공, 고용 충격을 완화, 구민들의 생활안정 및 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr