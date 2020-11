도봉구, 2021년 예산안 6693억원 편성...김근태 기념도서관 완공

정부와 서울시 확장 재정 움직임에 발맞춰 ‘코로나 공존시대’ 적극 대응 주민들 일상 회복 지원 위해 예산 확장 편성

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 24일 도봉구청 10층 간송홀에서 2021년도 세입·세출예산(안) 기자설명회를 열었다.

이날 행사에는 광역 및 지역 언론사 기자와 기획재정국장, 기획예산과장이 참석한 가운데 이동진 도봉구청장이 내년도 예산편성 규모와 중점 사업에 대해 발표, 질의응답의 시간을 가졌다.

구가 내년에 편성하는 예산안은 6693억원이다.

이는 올 예산 보다 442억원(7.07%) 늘어난 역대 최대 규모로 정부와 서울시의 확장 재정 움직임에 발맞춰 ‘코로나 공존시대’에 적극 대응하는 동시에 주민들의 일상 회복 지원을 위해 예산을 확장 편성했다.

2021년 예산(안)은 특히 지역방역일자리 지원 및 방역용품 확보, 도봉사랑모바일상품권 발행 및 생활안정자금 융자 등 코로나19 대응을 위한 방역체계 구축과 지역경제 회복을 위해 100억 원을 편성했다.

아울러 민선 7기 후반기를 맞아 주요 역점사업이 본격적인 성과를 달성할 수 있도록 과감히 재원을 투입했다. 경제활력도시를 위해 262억 원을 투입, 어르신·장애인 일자리 및 사회활동을 지원, 일자리기금 조성을 통해 취업 및 창업 교육의 기회를 확대할 예정이다.

또, 3626억 원을 편성해 사회안전망을 강화, 복지사각지대를 해소해 나갈 계획이다. 기초연금, 아동수당, 기초생활보장급여 예산이 증액, 중·고등학교 신입생들에게 30만원의 입학준비금이 새롭게 지원된다.

더불어 구는 428억 원 투입, 도봉2동, 창3동 도시재생활성화 사업을 통해 노후 된 정비기반시설과 주거환경을 개선할 예정이며, 쌍리단길 및 도봉역사문화길 경관개선사업 진행으로 지역특색을 반영해 지역발전을 추진할 예정이다.

또, 2021년5월까지 김근태 기념도서관을 완공, 기록관과 박물관의 기능을 가진 복합문화공간으로 운영할 계획이다.

이밖에도 문화교육도시를 위해 201억 원을 편성, 지역문화예술 활성화와 구민들의 문화 향유 기회 증진을 위해 대형 공연장을 갖춘 도봉문화예술회관 기반 조성과 간송기념관 건립에 연차별로 예산을 투입할 예정이다.

또 284억 원을 투입해 도봉동·쌍문동 다목적체육센터 건립 사업 등 구민이 건강한 삶을 향유하고 여가를 즐길 수 있는 사회적 분위기를 조성해 나갈 계획, 주민 안전 확보를 위해 CCTV 300여대를 신규 설치한다.

한편, 구는 재정의 투명성을 높이고 풀뿌리 민주주의, 실질적 의미의 참여를 구현하기 위해 2012년부터 8년째 주민참여예산제를 실시하고 있다. 주민이 직접 참여, 제안해 선정 된 47개 사업, 17억원을 예산안에 편성해 내년에는 공유부엌 및 걷고 싶은 통학로 조성 사업 등을 시행할 예정이다.

이날 기자 설명회에서 이동진 도봉구청장은 “2021도 예산편성은 코로나19 지속으로 민생과 안전에 관해 중점을 두었으며, 정부와 서울시의 확장예산 기조에 부응해 2020년보다 약 7% 증가한 예산을 편성했다”며 “2021년 ‘코로나 공존시대’에 적극적으로 대응하는 동시에 민선 7기 후반기를 맞아 주민들과의 약속을 지킬 수 있도록 선택과 집중을 통해 재원을 효율적으로 분배했다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr