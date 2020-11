포항시, 남구보건소에 '호흡기전담클리닉' … 민·관·군 합동 의료체계 구축

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 감기나 독감 환자들이 코로나19 재유행 탓에 진료를 제대로 받지 못하는 사례를 최소화하기 위해 남구보건소 신관 1층에 '호흡기전담클리닉'을 설치하고, 23일 개소식을 가졌다.

국비 1억원이 투이된 이곳 클리닉은 지난 9일부터 지역 전문의의 협조를 받아 감기·발열 환자의 상담과 처방, 방사선 촬영 등 진료를 시범운영하고 있다. 특히, 해군포항병원, 준호연합소아청소년과 의원도 함께 진료에 참여함으로써 민관군 합동 체제를 갖추고 있다.

호흡기전담클리닉은 전 시설에 감염방지를 위해 음압 시설을 갖추고 있고 흉부 X-ray 촬영도 가능하다. 평일 오전(9~12시)에 운영된다.

환자 간 교차감염 최소화를 위해 반드시 사전예약한 뒤 진료 받을 수 있으며, 1차 진료 시 코로나19가 의심될 경우에는 바로 옆에 위치한 선별진료소에서 검체 채취도 가능하다.

이강덕 포항시장은 "호흡기 전담 클리닉 설치로 호흡기 질환과 코로나19 진료가 효율적으로 이뤄질 것"이라며 "코로나19 장기화에 대비해 호흡기 환자의 진료공백을 최소화하고 보다 효율적인 의료체계를 구축하여 시민불편을 최소화 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr