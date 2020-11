높은 담 허물어 열린공간으로…HUG, 부산 '광삼 경로당' 리모델링

[아시아경제 문제원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 20일 부산 수영구에 위치한 '광삼 경로당'의 리모델링을 완료하고 준공식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 리모델링은 'HOPE with HUG' 프로젝트의 일환으로 진행됐다. 이 프로젝트는 HUG, 부산시, 부산건축제 간 3자 협약을 통해 추진된다.

HUG·지역 건설사의 후원과 건축가의 설계 재능 기부 등으로 사회 취약계층의 주거환경과 공공시설을 개선하는 내용이다. HUG는 올해 후원금을 지난해 대비 1억5000만원 증액해 6개소 지원을 목표로 사업을 진행 중이다.

광삼 경로당은 HUG가 재원을 후원하고 표응석 동서대학교 건축학과 교수가 설계 재능을 기부해 한 달간 공사를 진행했다.

1988년 준공 이후 부분적인 보수공사만 이뤄져 내·외부 노후가 심각한 상태였으며, 일반 가정주택을 경로당으로 사용하고 있어 화장실과 주방 등이 어르신이 이용하기에 불편한 구조로 돼있었다.

이에 어르신들이 편리하게 이용할 수 있도록 화장실과 주방 등을 전면 공사했으며, 노후 외장재를 철거·교체하고 높은 담을 허물어 열린 공간으로 조성했다.

이재광 HUG 사장은 "앞으로도 HUG는 지역주민을 위한 다양한 사회 공헌활동을 추진해 공기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

