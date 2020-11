경찰 "민주노총 총파업·집회 방역수칙 따라 엄정 대응"

[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 오는 25일 예정된 민주노총 총파업과 집회에 대해 원칙대로 엄정하게 대응하겠다는 방침을 밝혔다.

장하연 서울지방경찰청장은 23일 기자간담회에서 민주노총이 예고한 총파업과 관련해 "집시법과 방역 기준을 어길 경우 엄정 조치할 것"이라고 밝혔다.

장 청장은 "(집회 관련) 서울시의 대책이 발표되면 방역수칙에 따라 해당 조치를 취할 것"이라며 "이전에도 방역 기준이 바뀌면 별도의 제한 통고 조치를 해왔으며 (파업 관련 집회가) 신고 당시 기준으로 돼있기 때문에 이에 따라 필요한 조치를 할 예정"이라고 말했다. 다만 해당 단체가 실제로 집회를 강행할지는 좀 더 확인해봐야 한다고 했다.

민주노총은 앞서 지난 19일 중앙집행위원회에서 '노동법 개악 저지와 전태일 3법 쟁취'를 목표로 오는 25일 총파업을 진행하기로 결의했다. 서울시는 사회적 거리두기가 2단계로 격상되는 24일 0시부터 서울 전역에서 10명 이상이 모이는 집회를 전면 금지하기로 했다. 이와 함께 민주노총에 총파업과 집회를 자제해달라고도 요청했다.

