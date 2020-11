[기하영의 생활 속 카드]1일 1배달앱 주문이라면…이 카드 어때요

현대카드, 우아한형제들과 '배민현대카드' 출시

신한·삼성카드는 요기요 특화카드 선보여

[아시아경제 기하영 기자]요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

월 1조원. 배달의민족, 요기요 등 주요 배달 애플리케이션(앱)에서 한 달에 결제하는 금액입니다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면(언택트) 소비가 늘면서 배달 앱 결제금액은 급증하고 있는데요. 앱 분석업체 와이즈앱에 따르면 지난 8월 주요 배달앱에서 만 20세 이상이 결제한 금액은 1조2050억원으로 역대 최대치를 기록했습니다. 여기에 10대의 결제금액, 간편결제·현장결제·카카오톡 주문하기 등을 더하면 실제 배달앱 결제금액은 더 크다는 분석입니다.

배달앱 소비가 이처럼 가파르게 증가하자 카드사들은 배달앱에 특화된 카드들을 출시하고 있습니다. 현대카드가 배민을 운영하는 우아한형제들과 국내 최초로 선보인 상업자 표시 신용카드(PLCC)인 '배민현대카드'가 대표적인데요. 이 카드는 배민에서 현금처럼 사용할 수 있는 배민포인트에 집중된 혜택을 제공합니다.

배민현대카드, 6개월간 배민포인트 5.5% 적립

배민현대카드는 배민앱에서 배민페이로 결제할 경우, 결제금액의 3%를 배민포인트로 적립해줍니다. 배민페이 이용 시 배민에서 제공하는 0.5% 배민포인트는 별도로 적립되고요, 특히 특별 프로모션으로 첫 카드 이용 후 6개월 동안은 2% 추가 적립혜택이 주어져 결제금액의 총 5.5%가 배민포인트로 적립됩니다.

또 이 카드는 13개 국내 주요 온라인 쇼핑몰과 6개 디지털 콘텐츠 서비스 이용 시 결제금액의 2% 적립 혜택을 제공하는데요. 이 역시 프로모션으로 6개월 동안은 총 3%를 적립해주고, 일반 가맹점은 1%(기본 0.5%)를 적립해줍니다.

고등어, 김, 떡볶이, 계란 프라이 등 음식 이미지를 위트 있게 담은 카드 플레이트도 눈길을 끕니다. 현대카드는 총 8종의 카드 플레이트 선택할 수 있도록 했습니다. 배민현대카드는 배민 앱에서만 신청 가능하며, 연회비는 국내전용과 국내외겸용(마스터카드) 모두 1만원입니다. 배민페이로 연간 10만 원 이상 결제하면 다음 해 연회비는 면제됩니다.

요기요 신한카드, 요기요 이용 시 20% 할인

신한카드와 삼성카드는 배달앱 요기요와 제휴해 요기요 특화 신용카드를 선보였는데요. '요기요 신한카드'는 요기요 이용 시 20% 결제일 할인 서비스를 제공해 건당 최대 2000원, 월 최대 2만원까지 할인 받을 수 있습니다. 또 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 왓챠플레이 중 1곳 이상을 이용하면 추가 10% 캐시백을 월 5000원까지 받을 수 있어, 요기요 이용으로 월 최대 2만5000원의 혜택을 챙길 수 있습니다.

아울러 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)에서 정기 결제를 하면 월 통합 5000원 한도 내에서 15%를 할인해 주고요. 쿠팡, G마켓, 11번가 등 온라인 쇼핑몰에서 5만원 이상 이용 시 건당 2000원 할인 서비스(통합 일 1회, 월 5회까지)를 제공합니다. 또 스타벅스 사이렌오더와 와인엔모어 10% 결제일 할인 서비스도 있어 월 통합 3회, 월 최대 1만원까지 할인 받을 수 있습니다. 요기요 신한카드의 연회비는 국내전용 2만4000원, 해외겸용(마스터) 2만7000원입니다.

요기요 삼성카드, 요기요 이용 시 10% 할인

삼성카드는 요기요 앱에서 결제 시 최대 10% 할인을 제공해주는 '요기요 삼성카드'를 출시했습니다. 전월 이용금액이 30만원 미만인 경우 1% 결제일 할인을 월 최대 5000원까지 제공하고, 전월 이용금액이 30만원 이상이면 10% 결제일 할인을 제공합니다. 10% 결제일 할인은 전월 이용 금액에 따라 월 최대 2만원까지 제공됩니다.

또 전월 이용금액이 30만원 이상일 경우, 커피전문점·편의점·다이소 등에서 5% 할인과 스트리밍 서비스 정기결제 10% 할인을 받을 수 있는데요. 커피전문점·편의점·다이소 등에서 전월 이용금액에 따라 통합으로 월 최대 1만원까지 혜택을 받을 수 있고, 넷플릭스, 웨이브, 왓챠 등 스트리밍 서비스 이용료 정기결제 시 통합으로 월 최대 3000원까지 받을 수 있습니다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 1만원입니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr