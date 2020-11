[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 본관 1층 이벤트홀에서 ‘역시즌 마케팅’을 진행한다. 여름철 대비 에어컨 가격이 저렴하고 예약일에 여유가 많아 원하는 날짜에 설치가 가능하며, 최근 출시하는 에어컨은 냉방기능 뿐만아니라 공기청정과 제습기능도 포함하고 있어 사계절 가전으로도 손색이 없다. 이번 행사에는 삼성전자, LG, 위니아 등 인기 가전 브랜드가 참여한다.

