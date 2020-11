美 코로나19 폭증에 공화당 우세 지역도 속속 마스크 의무화

트럼프, 마스크 착용 정치화해와

유타·아이오와·노스다코타·오하이오 등 정책 선회

[아시아경제 권재희 기자] 미국 공화당 소속 주지사가 있는 지역도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산속도가 빨라지면서 마스크 의무화를 속속 도입하고 있다.

21일(현지시간) 미 정치매체 더힐은 도널드 트럼프 대통령이 마스크 착용 문제를 정치화했으며, 이러한 영향으로 공화당 소속 주지사 다수가 그간 마스크 의무화에 거부감을 보였다고 보도했다.

이들은 그동안 개인 자유 침해를 이유로 마스크 착용 의무화를 도입할 수 없다며 지난 8개월동안 버텨왔다. 그러나 확산세가 걷잡을 수 없이 빨라지자 분위기가 바뀌고 있다는 것이다.

미국에선 이미 코로나19로 25만명이 사망했고, 매일 신규 확진자가 20만명 가까이 증가하고 있는 상황이다. 본격적인 겨울로 접어들어 기온이 더욱 떨어지면 환자는 더 증가할 것으로 예상된다.

이에따라 공화당 주지사가 있는 유타, 아이오와, 노스다코타, 오하이오주가 마스크 정책을 변경했다.

공화당은 여전히 개인의 책임을 중시했지만, 코로나19 사태에서는 한계를 드러냈다는 평가다.

병원은 환자가 늘어나면서 수용력에 한계를 보이고 있고, 의료진과 필수 장비들도 부족해 의료 체계가 붕괴 직전에 달했다.

킴 레이놀드 아이오와 주지사는 "마스크 착용 명령을 따르지 않는 99개 카운티의 술집을 일일이 찾아 단속하기에는 경찰력이 부족하다"며 "만약 정책에 따르지 않으면 코로나19에 지게 될 것"이라고 발표했다.

레이놀즈 주지사는 그동안 "마스크 착용이 바이러스를 막아줄 것 같은 기분이 들 뿐"이라며 공중 보건 전문가들의 권고에 귀기울이지 않았던 것과는 태도가 상당히 달라졌다.

아이오와에서는 20일 코로나19 신규 확진자가 5만명에 육박했고, 사망자도 2000명을 넘어섰다. 신규 확진자 발생 비율은 미국 전체 주가운데 3번째이고, 87세로 최연장자인 척 그래슬리 공화당 상원 의원도 감염됐을 정도로 심각한 상황이다.

오하이오의 공화당 소속 마이크 드와인 주지사도 트럼프의 오랜 정치적 동지로서 백악관의 코로나19 대응책을 지지했지만 마스크를 착용토록 하자는 다른 주지사들과의 원격 회의에 참석했다.

드와인 주지사도 지난주 실내 상점에 들어갈 때는 마스크를 쓰도록 하고, 이를 어기는 사업체에는 벌금이나 영업을 중단하도록 했다.

전세계에서 코로나19 사망률이 가장 높은 노스다코타의 공화당 소속 더그 버검 주지사 역시 지난주 실내외를 구분하지 않고 거리두기를 할 수 없는 경우 마스크 착용 의무화 정책을 도입했다.

그러나 코로나19 진앙으로 떠오른 네브래스카, 사우스다코타, 와이오밍 등 13개 주는 여전히 마스크 착용 의무화를 실시하지 않고 있다고 더힐은 전했다.

트럼프 대통령은 코로나19의 대응 권한을 대부분 각주에 맡겼으며, 사태가 심각한 지역은 대부분 공화당 지역이라고 이 매체는 설명했다.

여전히 마스크 착용 의무화를 거부하는 지역에서 트럼프 대통령의 지지율이 높고, 대선 결과에 대한 소송이 진행 중이기 때문에 공화당 소속 주지사들 역시 마스크 착용 의무화를 도입하지 않는 데 따른 부담이 덜하다.

공화당 소속의 케빈 스팃 오클라호마 주지사는 마스크 착용을 의무화할 계획이 없다고 밝혔고, 같은 당 마이크 파슨 미주리 마스크 착용 자체는 아니지만 의무화에 거부감을 나타냈다.

