광주교육청, 공직윤리제도 운영평가서 우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주교육청은 인사혁신처가 주관하는 2019년도 공직윤리제도 운영실태 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

인사혁신처는 공직윤리제도 운영의 적절성을 확보하고, 제도개선 및 우수사례 발굴 확산을 위해 전국 광역·기초자치단체와 시·도교육청 260개 기관을 대상으로 재산등록·공개·심사, 선물신고 제도, 퇴직공직자 취업·행위제한 등 10개 분야 29개 항목에 대해 서면평가를 실시했다.

이번 평가에선 광주교육청을 비롯한 부산교육청, 세종시 등 6개 기관이 우수기관으로 선정됐다.

특히 광주교육청은 매년 재산등록의무자에 대한 자체교육을 통해 기한 내 신고서 제출을 독려해 조기 신고 제도를 확립했다.

모든 재산등록의무자를 재산심사 대상자로 선정해 100% 재산심사를 하고 있는 점 등에서 높이 평가 받았다.

배민 시교육청 감사관은 “이번 표창은 우리 교육청이 공직자윤리위원회 운영 등 전반적인 공직윤리제도를 잘 갖춘 우수기관으로 평가 받은 점에서 그 의미가 크다”며 “청렴 윤리 시스템을 기반으로 시민에게 더 신뢰받는 교육청이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

