[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 22일 고(故) 김영삼 전 대통령의 서거 5주기를 맞아 “민주주의의 기틀을 다져 주신 분”이라며 추모했다.

이 대표는 이날 페이스북을 통해 “‘닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다’는 신념어린 투쟁으로 군사정부를 끝내고 문민정부를 출범시킨 분”이라며 이같이 말했다.

그는 “대통령에 취임하자마자 하나회 해체, 고위공직자 재산 공개, 금융실명제 실시 등 불꽃 같은 개혁을 잇따라 단행하며 우리 민주주의의 기틀을 다져 주셨다”며 “아호 거산(巨山)처럼 거대한 산이셨다”라고 강조했다.

이어 “대도무문(大道無門)의 결기와 추진력은 많은 국민의 뇌리에 교훈으로 남아 언제나 크나큰 깨우침을 주고 있다”며 “그 정신을 이어 받아 당면한 국난을 극복하고, 대한민국을 함께 잘사는 일류국가로 만들겠다”고 덧붙였다.

