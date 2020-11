안전보건공단-을지대, VR기술 활용 '안전보건 교육' 확산 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 안전보건공단과 을지대학교는 예비산업인력의 산업재해 예방을 위해 23일 '안전보건 가상현실(VR) 교육 확산을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 취업 전 대학교에서 실험·실습을 하고 취업 후에는 산업현장에서 일할 예비산업인력을 보호하기 위해 마련됐다.

양 기관은 VR 기술을 이용한 안전보건 교육자료를 공동 개발한다. 가상현실에서 위험 상황을 간접 체험하고 안전작업 방법을 배우도록 제작해 교육 몰입도를 높일 예정이다.

화재·폭발, 가스누출, 전기 감전 등 사고유형별로 교육자료 주제를 선정한 후 사고 예방부터 재발방지 대책까지 단계별 안전수칙 등을 교육자료로 개발할 방침이다.

산업재해 통계에 따르면 최근 3년 전체 재해자 중 6개월 미만 신규입사자가 약 53% 차지한 것으로 나타나 예비산업인력에 대한 보호가 요구된다.

개발되는 자료는 안전보건 가상현실(VR) 전용관(360vr.kosha.or.kr)에 공개된다. 학교 및 사업장에서 안전교육 시 자유롭게 사용할 수 있다.

공단은 현재까지 약 550종의 안전보건 VR 교육자료를 개발했으며 지속적으로 업데이트해 VR 전용관에 공개하고 있다.

박두용 안전보건공단 이사장은 "미래 성장동력인 예비산업인력에 대한 보호와 사회적 관심이 요구된다"며 "이번 업무협약을 통해 개발되는 양질의 VR 교육 자료가 널리 활용돼 산업재해 예방에 기여하길 바란다"고 밝혔다.

