G20 "코로나19 백신 공평한 분배에 자금 투입"…성명 초안

[아시아경제 이현우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 국제공조를 주재로 열린 이번 주요 20개국(G20) 화상 정상회의에서 주요국 정상들은 코로나19 백신을 공평하게 분배하기 위한 자금을 모금키로 합의하고 이번 회의 성명 초안에도 해당 내용이 들어간 것으로 알려졌다.

AP통신과 주요 외신들에 따르면 21일(현지시간) 열린 G20 정상회의 초안에 코로나19 백신과 관련해 "우리는 모든 사람을 위한 적당한 가격과 공정한 접근을 보장하기 위한 노력을 아끼지 않겠다"는 내용과 함께 "우리는 세계적인 공익으로서 광범위한 예방 접종의 역할을 인식하고 있다"는 내용 등 코로나19 백신의 공평한 분배와 보급에 힘쓰겠다는 내용이 들어갈 예정이다.

주요국은 코로나19 사태에서 사람들의 생명과 일자리, 소득을 보호하기 위한 모든 가능한 정책 수단을 투입하고 다자개발은행들이 국가들의 코로나19 대응을 돕기 위한 자금 지원 등 노력을 강화토록 독려하기로 했다. G20이 아프리카 국가들의 코로나19 위기 극복을 지원한다는 내용도 초안에 포함된 것으로 알려졌다.

G20 정상회의는 이번에 사우디아라비아의 주재로 열렸으며 '모두를 위한 21세기 기회실현'이란 주제로 22일까지 이틀 동안 진행된다. 이번 화상회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등 회원국 정상들이 참석했다. G20 정상들은 코로나19 국제공조를 이번 회의에서 가장 강조했으며, 코로나19 백신에 대한 공정한 접근이 중요하다고 앞다퉈 주장했다.

