한은 "코로나 충격 세계경제, 개선속도 다소 둔화"

한국은행 '해외경제포커스'

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격을 받은 세계경제 개선흐름이 지속되고는 있지만, 개선속도는 다소 둔화하고 있는 것으로 나타났다.

22일 한국은행은 '해외경제포커스'에서 미국과 유로지역, 일본·중국, 신흥국 등의 경제상황을 짚어본 뒤 각국이 조금씩 코로나19 충격에서 벗어나고는 있지만 여전히 불확실성이 높다고 분석했다.

미국의 경우 소비를 중심으로 개선흐름을 유지하고 있다. 미국에선 최근 코로나19 확진자수가 급증했지만 소매판매는 6개월 연속 증가했다. 9월 소매판매는 1.6%, 10월은 0.3% 증가했다. 한은은 "향후 겨울철 코로나19 재확산 심화, 미 대선 관련 리스크 지속, 경기부양책 협상 교착 등으로 회복경로의 불확실성이 높은 상황"이라고 평가했다.

유로지역은 코로나19가 재확산되면서 생산과 소비가 모두 감소하는 등 개선세가 약화되는 모습이다. 9월 산업생산(8월 0.6 → 9월 -0.4%)과 소매판매(4.2% → -2.0%)가 모두 감소 전환했다. 유로지역의 국가들이 코로나19 신규 확진자수 급증에 대해 이동제한과 같은 조치를 강화하고 있다는 점도 부정적 요소다. 유로지역의 이동제한지수(독일·프랑스·이탈리아·스페인 평균)는 지난 8월 25.0 수준에서 11월엔 45.6까지 올랐다. 유로지역 경기회복이 다소 지연될 가능성이 있는 이유다.

일본경제는 수출 개선에도 불구하고 소비 부진이 이어지며 미약한 개선세를 나타내고 있다. 9월 소매판매가 감소로 전환(8월 4.6% → 9월 -0.1%)됐고, 서비스 소비도 회복이 지연되는 모습이다. 한은 관계자는 "10월 이후 정부의 소비진작책(GoTo캠페인) 확대와 함께 소비부진이 다소 완화되는 조짐을 보이고 있으나, 코로나19 재확산이 본격적인 소비회복의 제약요인으로 작용할 소지가 있다"고 짚었다.

중국경제는 내수와 수출이 모두 양호한 회복세를 보이지만, 디플레이션 가능성이 나온다. 10월 산업생산 증가율(+6.9%)은 지난해 평균(+5.8%)을 웃돌고 있는 가운데, 소매판매와 수출 증가세가 확대됐다. 하지만 JP모건은 "10월 들어 소비자물가지수 상승률이 10월 들어 큰 폭 둔화했다"며 디플레이션 가능성을 제기했다.

기타 신흥국 중 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 5개국은 수출 개선에도 불구하고 코로나19 확산이 지속되며 내수 회복이 더딘 모습이다. 브라질은 정부의 대규모 재난지원금 지급에 힘입어 소비를 중심으로 회복세를 보이고 있다.

한편 이달 중 중 국제유가(두바이유 기준)는 40달러 내외 수준에서 등락하고 있다. 코로나19 재확산, 리비아 원유생산 정상화 등으로 한때 30달러대 중반 수준까지 하락했다가 감산 연장 가능성, 미 원유생산 더딘 회복세 등으로 낙폭을 만회했다. 한은 관계자는 "향후에도 국제유가는 코로나19 전개 및 백신 개발 상황, 주요 산유국의 생산 규모 등에 따라 등락을 이어갈 전망"이라고 전했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr