[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 20일 오전 영등포 구립도서관의 서울서점인대회 감사패를 받았다.

올해로 다섯 번째 맞는 서울서점인대회는 동네서점의 위기극복과 기회를 모색, 지역동네 서점 활성화와 독서문화 진흥에 기여한 공로자를 찾아 감사패를 수여한다.

채 구청장은 "영등포구립도서관의 구민 독서문화 증진 노력과 다양한 독서문화콘텐츠 운영에 감사드리며, 서점인들의 자긍심을 고취하고 지역서점 활성화방안을 적극적으로 발굴, 지원해 나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr