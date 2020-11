누적 확진자 605명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 타지역 코로나19 확진자와 접촉해 2명이 확진 판정을 받았다.

20일 광주광역시에 따르면 이날 4명이 확진 판정을 받은 데 이어 2명이 추가 확진 판정을 받아 광주 604·605번으로 분류됐다.

604번은 남구 행암동 거주자로 인천남동구 179번과 관련이 있는 것으로 확인됐다.

서구 화정동 주민인 605번은 지난 14~15일 고등학교 동창회에서 홍도를 다녀왔는데 배 안에서 인천남동구 171번과 접촉한 것으로 확인됐다.

광주에서는 이날 오후 6시 기준 6명이 확진 판정을 받았다.

전남대병원 관련 2명, 인천남동구 179번 확진자 관련 2명, 인천남동구 171번 확진자 관련 1명, 해외입국자 1명이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr