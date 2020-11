◇ 미래에셋대우

▲승진

부문대표

WM영업부문 최준혁, S&T부문 추민호

해외법인장

브라질법인 김태구

▲전보

해외법인장

인도법인 유지상

◇미래에셋자산운용

▲승진

총괄

마케팅3부문총괄 서영두

부문대표

채권운용부문 서재춘

부문장

상품전략부문 박해현, 해외부동산부문 신동철, 국내부동산부문 윤상광

▲전보

부문장

WM연금마케팅부문 류경식, 투자솔루션부문 임명재

▲신임

부문장

PEF2부문 유상현

◇ 미래에셋생명

▲승진

총괄

영업총괄 김평규

부문대표

방카영업2부문 조성환, 마케팅부문 김상래, 전략영업부문 전순표

고객서비스부문 정의선

▲전보

부문대표

GA영업1부문 곽운석, GA영업2부문 강창규

◇멀티에셋자산운용

▲신임

대표 마케팅/경영혁신 권순학

