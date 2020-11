[아시아경제 임혜선 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 209,082 전일가 59,900 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [실전 재테크]변곡점 맞은 2020 연말 증시, 바이든·백신 수혜주는?LS, 풍력에너지 테마 상승세에 7.53% ↑[특징주] 승기 잡은 바이든…수혜 종목 한화솔루션 등 친환경주 ↑ close 는 계열사 LS전선이 보유한 엘에스 이브이 폴란드의 지분 50%를 투자자에게 매각한다고 20일 공시했다. 처분 주식수는 60만3000주이며, 금액은 300억원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr