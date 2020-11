강동구, 코로나19 ‘안심식당’ 운영

식사문화 개선·방역수칙 준수 업소 인증… 12월까지 신청

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 안심하고 갈 수 있는 ‘안심식당’을 지정·운영한다.

안심식당은 감염관리에 취약한 식사문화를 개선, 생활방역 수칙을 준수해 위생적이고 안전한 환경에서 식사를 할 수 있는 음식점이다.

일반, 휴게음식점을 대상으로 해 ▲개인용 접시와 덜어먹는 도구 비치 ▲위생적인 수저 관리 ▲종사자 마스크 착용 ▲주기적인 환기와 소독 실시 등 지정 조건을 충족해야 한다.

현장 실사를 거쳐 안심식당으로 지정되면 구민들이 알 수 있도록 업소에 안심식당 지정증을 부착, 방역물품 등 인센티브를 지원할 예정이다.

또, 구 홈페이지, 네이버 지도, T맵에 안심식당으로 등록돼 가게 홍보와 영업매출 향상에 기여할 것으로 기대된다.

구에서 인증하는 업소인 만큼 안심식당에 대한 지속적인 모니터링과 현장점검 등 철저한 사후관리를 진행할 계획이다.

안심식당 신청을 원하는 경우 구 홈페이지 등에서 서식을 내려받아 작성 후 강동구청 보건소 보건위생과에 방문, 팩스, 이메일 등으로 12월30일까지 신청하면 된다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19 장기화로 외식에 대한 불안감이 높아지고 있다. 안심식당 운영을 통해 구민들이 믿고 식사할 수 있는 안전한 외식환경을 만들고 매출 감소로 어려움을 겪는 외식업계 활성화에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

