[포토]오승록 노원구청장, 한국주택금융공사 2021.희망온돌 따뜻한 겨울나기 후원금 전달받아

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 20일 오후 3시 구청장실에서 2021. 희망온돌 따뜻한 겨울나기 '한국주택금융공사 서울북부지사 후원금 전달식'에 참석했다.

한국주택금융공사 서울북부지사는 2004년 주택금융 등 장기적·안정적 공급을 촉진, 국민의 복지증진과 국민경제 발전에 이바지하기 위해 설립, 현재 노원구 노해로 464 한화생명빌딩 건물에 위치하고 있다.

이날 전달식은 한국주택금융공사 서울북부지사(김성수 지사장)가 이웃을 위해 필요한 곳에 사용해 달라며 400만원을 후원하기로 해 마련된 자리다.

전달식에는 오승록 구청장을 비롯 김성수 한국주택금융공사 서울북부지사 지사장 및 직원 2명이 참석해 전달식 및 기념촬영, 다과회 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “지난해에 이어 올해도 어려운 이웃을 잊지 않고 지원을 해준 한국주택금융공사 서울북부지사에 감사드린다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr