도서지역 긴급환자도 ‘이상무’…제주경찰청, 관광객 생명 보호 앞장

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방경찰청 항공대가 도서지역에 일어나는 사고에 즉각 대응하며 제주도민과 관광객 등의 생명 보호에 힘쓰고 있다.

항공대는 20일 오후 1시 5분께 관광객 A씨(60·남)가 마라도에서 식중독에 걸려 위독하다는 신고를 마라도 보건지소로부터 받았다.

A씨는 대전 거주자로, 관광 목적으로 마라도를 방문했다. 그는 점심 식사 직후 두드러기가 발생하고 호흡곤란과 어지러움 등이 발생해 마라도 보건지소에서 응급조치를 받았다.

그럼에도 A씨 상태가 호전되지 않자 마라도 보건지소는 항공대에 도움을 요청했다.

제주경찰헬기를 타고 마라도에 도착한 항공대는 A씨를 태운 뒤 오후 1시 38분께 제주한라병원에 도착했다.

제주경찰헬기는 지난 2월 29일 신형헬기 KUH-1P(참수로)가 도입된 후 다양한 임무를 통해 제주도 치안 향상에 기여하고 있다.

제주경찰청 관계자는 “앞으로도 치안업무는 물론 긴급 출동으로 제주도민 및 관광객의 생명을 보호하는데 중추적 역할을 수행할 것”이라며 “도민과 함께하는 따뜻하고 믿음직한 제주경찰 구현을 위해 적극적이고 아낌없는 지원태세를 유지하겠다”고 말했다.

