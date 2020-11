무안군, 비상상황 발생 시 ‘행정 공백’ 없다

코로나19 대비 원격근무 모의훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 코로나19 비상상황 발생 시 행정의 연속성 유지를 위해 온라인 원격근무 모의훈련을 했다고 밝혔다.

지난 19일과 20일에 실시된 모의훈련은 군 청사 내 코로나19 확진자 발생 시 청사방역과 방호조치계획에 따라 모든 실·과·소와 읍·면에서 실시했다.

무안군은 비상훈련을 통해 상황 발생 시 비상연락체계, 장애 요인 대응 메뉴얼, 재택근무 전산지원 체계 등을 종합적으로 점검했다.

군 관계자는 “이번 모의훈련은 코로나19 비상상황 발생 시 대내외 불편사항을 점검하고, 재택근무 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 파악해 메뉴얼에 반영함으로써 비상사태 대응과 업무 공백을 최소화하기 위해 실시했다”고 말했다.

한편, 무안군은 코로나19 확산 방지를 위해 모바일 전자결재 확대 시행, 영상 회의시스템 추가 구축 등 비대면 업무체계 구축을 위해 최선을 다하고 있다.

