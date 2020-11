[아시아경제 박지환 기자] 신세계건설은 동탄2 신도시 트레이더스 신축공사를 수주했다고 20일 공시했다.

이번 계약금액은 665억원 규모로 최근 매출액의 6.54%에 해당한다.

