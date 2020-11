[아시아경제 박지환 기자] AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 20,150 전일대비 300 등락률 +1.51% 거래량 40,810 전일가 19,850 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 라이브커머스 매출 쏠쏠…AK플라자, 디지털 전환에 총력AK플라자, 백화점 최초 '네이버페이' 오프라인 결제 도입中역직구 시장 어렵네…유통 빅3 줄줄이 방뺐다 close 는 자회사 제주항공이 현대차증권으로부터 빌린 300억원에 대해 채무보증을 결정했다고 20일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr