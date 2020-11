[아시아경제 박지환 기자] HDC현대산업개발은 와이케이영통제일차주식회사가 KB증권, 코리아에셋투자증권, 유안타증권으로부터 빌린 2280억원에 대한 채무보증을 결정했다고 20일 공시했다. 이는 자기자본 대비 8.3%에 해당한다.

