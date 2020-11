[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 장애학생을 대상으로 ‘취업날개 프로그램’을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 성공적인 직장생활을 위한 마음가짐과 조직 구성원으로서 갖춰야 할 예절 및 직장적응력 교육을 지원하기 위해 마련됐다.

지난 12일과 18일 두차례에 걸쳐 실시됐으며, 총 12명의 재학생이 참가한 가운데 취업준비 설계를 통한 구직기술 강화교육을 지원했다.

1회차에는 새로운 시작·다른 생각 다른 감정·대인관계, 2회차에는 직장적응·직장예절·이미지 메이킹 등 교육이 진행됐다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “일반 학생뿐만 아니라 장애학생들의 취업을 위해 다각적인 취업지원 프로그램을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr