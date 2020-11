유동균 마포구청장 ‘서부면허시험장 부지 맞교환’ 중단 촉구

마포구와 협의 없는 일방적인 주택공급 추진 계획 거부의사 밝혀...국토교통부, 서울시, 마포구, 지역주민 참여 ‘4자 협의체’ 구성 제안...유동균 구청장 “지역현실과 수요를 고려한 최적의 방안 마련해야…” 주장

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 20일 서울시가 대한항공(KAL) 소유인 종로구 송현동 부지 매입을 위한 한국주택토지공사(LH)와 ‘맞교환 부지’로 마포구 상암동 서부운전면허시험장을 검토하고 있다는 사실과 관련해 이를 단호히 반대하는 내용의 성명서를 발표했다.

유 구청장은 정부의 부동산 정책 기조에는 적극 공감한다는 기존 입장은 견지했지만 “8·4 부동산 대책에서 상암동 일대 6200가구 주택공급을 발표할 때와 마찬가지로 이번에도 당사자인 마포구와 사전협의 없이 일방적으로 부지 맞교환을 추진하고 있는 상황에 대해 우려와 실망을 금할 수 없다”고 지적했다.

유 구청장은 이날 발표한 성명서를 통해 다른 지역의 공원 조성을 위해 마포구민의 일방적인 희생을 강요하는 서부면허시험장 부지 맞교환 중단을 촉구, 당사자인 마포구와 지역 주민의 협의 없이 추진하는 임대주택건설 등 주택공급방안에 대해 동의할 수 없다고 밝혔다.

서부면허시험장이 위치한 마포구 상암동은 1978년부터 15년간 서울시에서 배출되는 각종 쓰레기를 매립 처리한 난지도로 인해 일명 ‘쓰레기 산’이라는 오명 속에 주민들이 오랜 세월 고통을 받아왔던 곳으로 이후 국내 첨단산업 중심지인 디지털미디어시티(DMC) 조성을 위해 택지개발이 진행됐지만 당시 기반시설을 제대로 갖추지 못해 현재도 학교시설 부족과 교통난 등 선결과제가 산적해 있는 지역이다.

유 구청장은 이렇듯 기반시설이 부족해 기본적인 행복권을 위협받고 있는 상암동 주민들 고통을 헤아려 달라고 호소하며 상암동 지역을 위한 기반시설 대책 마련을 촉구했다.

아울러, 국토교통부, 서울시, 마포구, 지역주민들이 참여하는 4자 협의체를 즉각 구성, '상암동 지역 종합계획'을 수립, 미래 지역발전을 위해 서부면허시험장 활용방안을 함께 고민할 것을 거듭 제안했다.

마포구는 정부의 8·4 부동산 대책 발표 후 마포구청 정문 앞 광장에 ‘현장 구청장실’을 설치해 현장에서 집무를 보며 주민들의 의견을 수렴, 이를 바탕으로 지난 8월17일 지역특성에 맞는 ‘상암동 지역 종합계획’ 수립을 위해 국토부와 서울시, 마포구, 지역 주민들이 참여하는 ‘4자 협의체’를 구성, 충분한 논의를 통해 최적안을 마련한 것을 제안한다는 내용의 성명서를 발표했다.

그러나 현재까지도 관련 기관에서는 어떤 연락도 없는 상황이다.

끝으로, 유동균 마포구청장은 “일방적인 부지 맞교환이 아닌 서부면허시험장의 지역현실과 수요에 맞는 최적의 활용 방안을 마련할 수 있도록 구의 의견을 지속적으로 건의하겠다”고 말했다.

----------------------------------------

유동균 마포구청장 성명서 전문

마포구는 서울시와 한국주택토지공사(LH)가 추진하는 서부면허시험장 부지와 송현동 부지 맞교환 계획은 우리구와 협의도 없이 일방적으로 주택공급을 추진하는 것에 대해 단호히 거부한다.

당장에 맞교환 검토를 중지하고 우리구와 서부면허시험장의 지역현실과 수요에 맞는 최적의 방안 마련을 위해 충분히 협의하기 바라며, 이에 국토교통부, 서울시, 마포구, 지역주민들이 참여하는 4자 협의체를 즉각 구성할 것을 제안한다.

1. 일방적인 부지 맞교환을 중단하라

- 다른 지역의 공원조성을 위해 마포구민의 희생을 강요하는 것에 절대 찬성할 수 없다.

2. 구청장과 협의없는 주택공급방안 반대한다

- 마포구와 주민협의 없이 추진하는 임대주택건설 등 어떠한 행위도 절대 동의할 수 없다.

3. 상암동 지역을 위한 기반시설 대책을 마련하라

- 지금도 학교시설 부족과 교통난으로 기본적인 행복권을 위협받고 있는 상암동 주민들을 한번이라도 생각해보라.

4. 미래지역발전을 위한 서부면허시험장 활용방안을 논의하라

- 미래 일자리 창출과 지역 발전을 위한 활용방안과 미래먹거리 창출 등

「상암동 지역 종합계획 수립」을 위한 국토교통부, 서울시, 마포구, 지역주민들이 참여하는 협의체를 즉각 구성한다.

2020. 11. 20.

마포구청장 유 동 균

박종일 기자 dream@asiae.co.kr