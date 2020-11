부천시, 낙엽수거 시민 캠페인 전개…낙엽 밟는 거리도 조성

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 늘어나는 쓰레기의 안정적 처리와 신속한 가을 낙엽 수거를 위해 시민이 동참하는 '낙엽 수거 캠페인'을 펼치고 낙엽 밟는 거리도 조성한다.

시는 노후화한 소각 시설과 쓰레기 반입총량제 시행에 따른 초과분 반입 수수료 100% 추가 납부 등으로 가을철 낙엽처리에 어려움을 겪어왔다. 또 늦가을에 집중적으로 발생하는 낙엽은 시민 생활과 통행에 불편을 야기하고 있다.

이에 시는 올해 가을철 낙엽을 보다 신속하고 청결하게 수거하기 위해 시민의 참여를 독려하는 범시민 캠페인을 추진한다. 그동안 시는 가을철 낙엽 800여t을 농가 퇴비로 재활용해 연간 1억원의 예산 절감 효과를 거두기도 했다.

아울러 일상에서 잠시 벗어나 가을의 정취와 낙엽을 밟는 낭만을 만끽할 수 있도록 '낙엽 밟는 거리'도 조성한다. 조용하고 한적한 장소 10곳을 지정해 오는 23일부터 1주일간 운영한다.

시는 이 기간에는 낙엽을 수거하지 않고 시민들이 가을의 정취에 흠뻑 빠질 수 있도록 낙엽 관리에도 심혈을 기울일 예정이다.

부천시 관계자는 "이번 낙엽 수거 시민 캠페인과 낙엽 밟는 거리 운영으로 가로환경 미화원은 수거 부담을 줄이고, 시민은 도심에서 가을철 낭만을 느끼는 시간이 됐으면 한다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr