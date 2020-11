보성군-통계청, 2020 농림어업 총조사 실시

더 나은 내일을 위해 농산어촌의 이야기를 들려주세요





[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 통계청과 함께 관내 모든 농가, 임가, 어가 및 행정리를 대상으로 내달 18일까지 ‘2020 농림어업 총조사’를 실시한다고 20일 밝혔다.

오는 23일부터 내달 11일까지는 비대면 인터넷 조사가 시작되며, 내달 1일부터 18일까지는 조사원이 직접 찾아가는 방문 면접 조사로 추진된다.

농림어업 총조사는 농산어촌 지역개발계획 수립 및 평가, 각종 학술연구자료와 표본추출틀로 활용하기 위해 통계청 주관으로 5년마다 시행하는 대규모 조사이다.

특히, 올해부터는 인터넷 및 태블릿 pc조사가 전면 도입되어 전자조사로 시행되며, 농산어촌 사회변화 및 정책 수요를 반영한 조사표 설계로 행정·민간자료 융·복합을 통한 고품질 통계로 작성될 전망이다.

조사항목은 가구원 현황 등 농림어업공통 15개 항목과 농업부문 31개 항목, 임업 부문 8개 항목, 해수면 및 내수면 어업부문 14개 항목, 지역조사 15개 항목 등 총 4종 127개 항목이다.

보성군에서는 이번 조사를 위해 지난 10월 총 84명의 조사 요원을 모집하고, 23일부터 27일까지 조사취지, 조사방법, 코로나19 예방수칙, 안전에 대한 교육을 할 예정이다.

군 관계자는 “올해 농림어업 총조사는 코로나19로 인해 그 어느 해 보다 조사여건이 힘든 상황으로 대상자들의 비대면 인터넷 조사 참여를 적극 요청한다”며 “조사원들도 철저한 안전수칙 준수로 안전한 통계조사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr