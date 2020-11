순천시, 1000만그루 나무심기 반려나무 분양 성료

시민에게 반려나무를 가꾸는 체험기회 제공

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 1000만그루 나무심기 사업의 일환으로 추진한 반려나무 시민 분양이 준비된 물량이 모두 분양되어 성료됐다.

이번 반려나무 분양은 코로나19 시대에 시민들에게 녹색 휴양 및 체험기회를 제공하기 위해 시민의 숲과 동천 그린웨이에 식재된 이팝나무, 편백나무 등 15종 506주를 시민들에게 분양했다.

특히, 유치원과 어린이집 등 많은 어린이들이 참여하여, 순천시는 코로나19 확산예방을 위해 소규모로 체험행사를 진행해 어릴 때부터 자신들의 반려나무에 애착을 가질 수 있는 좋은 체험기회를 제공했다.

분양된 반려나무는 신청자가 직접 반려나무 이름표를 달고 매년 수목을 가꿀 수 있도록 퇴비와 모종삽을 배부했으며, 시민들이 수목를 직접 관리할 수 있도록 전문가를 초빙하여 매년 2회 이상 제초, 퇴비주기, 가지치기 등 반려나무를 관리해 나갈 계획이다.

시에서는 1000만그루 나무심기 홈페이지에 시민이 반려나무를 등록 및 검색 할 수 있도록 데이터베이스를 구축하였으며, 이번에 분양한 반려나무 자료도 등록을 진행하고 있다.

순천시 관계자는 오는 “2023순천만국제정원박람회를 대비해 도시 전체를 정원으로 가꾸어 나가도록 시민 한 사람 한 사람이 반려나무를 심고 가꾸어 나가는 1000만그루 나무심기 운동에 28만 시민 모두가 동참하여 주기를 바란다.”고 말했다.

