집단 감염 급증한 창원·하동·사천 '정밀 방역 지역' 지정

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출한 경남 창원시·사천시·하동군 3곳이 정밀방역 지원지역으로 선정됐다.

경남도는 20일 코로나19 대응 브리핑에서 확진자 급증으로 사회적 거리 두기 단계를 1.5단계로 격상한 창원시와 하동군, 노부부 확진자로 지역감염이 확산한 사천시는 집중관리 필요성이 인정돼 질병 관리청이 정밀방역 지원지역으로 선정했다고 밝혔다.

3개 시군이 정밀 방역 지원 지역으로 지정됨에 따라 2주간 집중적인 코로나19 예방교육과 방역 감시점검 강화, 필요한 비용과 인력 등을 지원받는다.

발열이나 호흡기 유증 상자에 대한 검사 폭을 확대한다. 지역 내 위험도가 높은 시설과 집단 등에 선제 검사를 시행해 위험요인을 최대한 빨리 찾아낸다. 감염 취약시설과 고위험시설 등에 대해서는 합동점검반을 구성해 방역 점검을 강화한다.

앞서 도 감염병 관리지원단과 경남권 질병 대응센터는 즉각 대응팀 등 역학조사와 방역에 필요한 전문인력을 이들 지역에 파견했다.

김경수 지사는 이날 코로나19 대응 시·군 점검 회의를 열고 “방역 수위를 한층 높여 달라”고 시·군에게 요청했다. 또 도민을 상대로 모임 최소화와 일상 속 방역수칙 준수를 거듭 요청했다.

경남은 17일 9명, 18일 27명, 19일 18명, 20일 오전까지 5명 등 사흘 새 59명의 확진자가 창원 진해구와 하동을 중심으로 무더기로 발생했다.

창원 진해구에서 초등학생 2명을 포함한 해군 일가족이 집단 감염되는 등 모두 5명이 추가로 발생했다.

김명섭 도 대변인은 “최근 도내 확진 사례를 살펴보면 가족 모임, 제사와 묘사, 예식장과 경로당, 사우나, 학교 등에서 시작된 감염이 확산하는 양상을 보인다”며 “특히 식사를 겸한 모임이 핵심 원인으로, 당분간 각종 모임을 자제하고 불가피하게 모임을 하면 식사는 하지 않아 달라”고 당부했다.

