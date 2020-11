영광군, 소상공인 대상 ‘경영안정자금’ 이자지원

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 코로나19로 인해 매출액 감소 등 경영난을 겪고 있는 소상공인을 대상으로 코로나 경영안정자금 대출액에 대해 한시적으로 이자를 지원한다고 20일 밝혔다.

앞서 군은 지난 2~6월까지 대출 실행한 소상공인 97명에게 1.5% 이하의 이자를 지원했다,

코로나 경영안정자금은 코로나19로 인해 전년 동기 대비 매출액이 10% 이상 감소된 소상공인에게 전남도 신용보증재단 및 소상공인시장진흥공단에서 보증서 또는 코로나 피해 지원대상 확인서 발급을 통해 지난 2월부터 이달까지 금융기관에서 실행된 대출자금 중 전남도 소상공인 긴급경영안정자금과 소상공인시장진흥공단의 경영애로자금에 대해 이자를 지원한다.

군은 해당 대출액에 대해 융자일로부터 1년간 최대 1.5% 이자를 지원할 계획이다.

신청은 금융기관에서 해당 자금의 대출액을 확인한 후 이자납입 내역서를 첨부해 투자경제과로 신청하면 된다.

신청 기간은 오는 23일부터 내달 11일까지이며 신청대상은 군에 사업장과 주소를 둔 소상공인 대상으로 한다.

