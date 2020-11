서울發 부산 여행온 일가족 5명 모두 코로나19 확진

19일 1명 양성 판정 이후 20일 가족 4명 모두 확진돼

보건당국, 부산618번 감염 ‘깜깜이’ 역학조사 애먹어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 서울발(發) 일가족 4명이 부산에서 코로나19 확진 판정을 받았다. 20일까지 확진된 가족은 모두 5명이 됐다.

이들은 모두 서울에서 여행을 온 ‘부산 618번 환자’의 가족(부산 619~622번)으로 감염 경로가 불분명해 보건당국이 역학조사에 애를 먹고 있다.

부산시는 20일 오전 10시 기준으로 전날 대비해 코로나19 환자가 4명 추가돼 부산 누적 환자가 622명으로 늘었다고 밝혔다.

서울에 거주하는 부산 618번 환자는 부산에 여행을 왔다가 증상이 나타났고, 선별진료소를 찾은 뒤 지난 19일 확진 판정을 받았다.

부산 보건당국은 감염 경로를 파악하기 위해 증상 발현 시점과 동선 등을 조사하고 있다.

앞서 부산 618번 환자에게 가장 먼저 증상이 나타났고, 접촉자로 분류된 일가족 4명이 진단 검사에서 양성이 나온 것으로 확인됐다.

부산 누적 환자 622명 중 입원 환자는 35명으로 부산의료원(24명)과 부산대병원(11명)에서 치료를 받고 있다. 완치 후 퇴원한 격리 해제자는 누적 572명, 사망자는 모두 15명이다.

전날 부산에서 의심 환자 검사는 617건 진행됐다. 해외입국자는 하루 동안 220명이 더 들어왔다. 자가격리자는 총 3324명이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr