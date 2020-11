[아시아경제 박지환 기자] 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 26,850 전일대비 1,250 등락률 +4.88% 거래량 273,912 전일가 25,600 2020.11.20 10:49 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일증권사 분석_주가 목표가 높은 종목 TOP5 close 은 대전광역시 옥계2구역 재개발정비사업조합과 2697억원 규모의 재개발정비사업 공사 계약을 체결했다고 20일 공시했다.

이번 계약은 최근 매출액 대비 21.1%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr