'복수해라' 윤현민 "김사랑 얼굴 보고 예뻐서 대사 잊었다"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 윤현민이 '복수해라'에서 김사랑과 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

윤현민은 19일 유튜브를 통해 생중계된 TV조선 새 주말드라마 '복수해라' 제작발표회에서 "제가 연기하게 된 차민준이라는 인물의 매력은 의뢰인의 승소만 생각하는 독한 변호사이긴 하지만 이면에는 의뢰인에게 짓밟힌 피해자들을 위한 복수쇼를 계획하는 좋은 마음을 품고 있다"면서 "그런 면이 이 인물이 갖고 있는 매력이 아닐까 싶다"고 말했다.

이어 윤현민은 '캐릭터와 본인이 비슷하냐'는 질문에 "저는 차민준처럼 무뚝뚝하진 않다"고 해 웃음을 안겼다.

또 윤현민은 "자랑을 하고 싶은 게 하나 있는데 감독님, 스태프들까지 유쾌한 분들이 모였다"며 "드라마가 매우 잘 나오게 하는 목표들도 배우로서 많이 보였다"면서 "여러 작품을 하면서 이런 현장을 만나는 게 흔치 않다고 생각해서 귀한 현장이라는 걸 알고 있기 때문에 좋은 추억을 만들려고 노력하고 있고 그런 부분을 자랑하고 싶다"고 전했다.

또 김사랑과의 연기에 대해 윤현민은 "촬영 이틀째 때 사랑 누나와 첫 신을 연기했는데 누나 연기할 때 얼굴 보는데 대사가 하얘지면서 없어지더라. NG가 났다"면서 "속으로 정말 예쁘다는 생각에 뒤에 대사 타임을 다 놓쳤다. 이런 에피소드가 있었다"고 말했다.

