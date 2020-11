[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 올해 전라남도 마을 이야기 박람회에서 ‘득량면 기남마을’이 우수상을 받았다고 19일 밝혔다.

우수마을 평가는 지난 13일부터 17일까지 실시돼 전문가 평가 70%, 일반인 평가 30%로 이뤄졌으며, 기남마을은 22개 마을 중 3위를 차지했다.

이번 평가에서 우수상을 차지한 기남마을은 칼바위·용추폭포 등 풍부한 자연자원과 전국 구들장의 70%를 차지할 정도로 융성했던 온돌문화, 구들장 힐링 파크 조성사업 추진, 천연 발효 흑초를 테마로 하는 휴양파크 운영 등의 발전 가능성에서 높은 점수를 받았다.

전라남도 마을 이야기 박람회는 올해 2회째를 맞이했으며 인구감소에 대응해 전남 지역의 오랜 역사와 문화를 지역 고유의 색과 맛으로 지키고 있는 마을을 선정하고 새로운 문화관광 마을로 조성하고자 실시하고 있다.

